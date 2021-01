EPORA: un établissement public pour des terrains propres à de nouvelles activités

Favoriser le développement durable et lutter contre l’étalement urbain, sont deux des missions de l'EPORA, l'établissement public foncier d'Etat au coeur de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Pour cela, il lui faut déjà acheter et préparer les terrains sur lesquels les collectivités veulent créer une nouvelle activité ou des logements.

Florence Hilaire est directrice générale d'EPORA.

Au micro de Philippe Louat et Anne-Marie Vergnon, elle détaille, avec de nombreux exemples, le travail de sa structure dans la Loire.



