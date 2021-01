Erasmus+, le succès des mobilités européennes - Sébastien Thierry

Invité : Sébastien Thierry, directeur adjoint de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation

Avec l’augmentation des financements pour les 7 ans à venir, Erasmus+ entend développer davantage ses programmes de mobilités à destination des étudiants et des professeurs, mais aussi des apprentis qui peuvent partir par ce biais pour des stages à l’étranger. L’accent est mis sur l'accessibilité au plus grand nombre, et Erasmus+ participe aux efforts climatiques en encourageant les déplacements plus écologiques.

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : 2021, année cruciale pour l'Allemagne (Par Gwenaël Lamarque)

Juridique : Le droit à la déconnexion du salarié (Par Alexandra Cournil)

Cinéma : "Un air de famille" de Cédric Klapisch (Par Françoise Gaussel)