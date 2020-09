Eric Le Jaouen , Président national de l'UNEDIC

Eric Le Jaouen est chef d'entreprise sur notre territoire et le président national de l'UNEDIC.

L'UNEDIC est coogéré par les syndicats patronaux et les représentants des travailleurs. Eric Le Jaouen présente les méthodes de travail de l'organisation et revient sur la situation engendrée par la crise sanitaire en face de laquelle l'UNEDIC a été un impressionnant "amortisseur" . Il dessine les contours des mutations économiques et sociales qui sont déjà en train de transformer notre pays. Notre modèle sociale résiste et il y a des perspectives positives, même si les interrogations sont bien sûr nombreuses !