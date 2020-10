ÉRIC MOLINIE, le parcours d'un homme chrétien, engagé, myopathe et VIVANT

Éric Molinié est une personnalité française du monde associatif et du monde de l’entreprise. Actuellement secrétaire général de Dalkia, une entreprise du groupe EDF et président de la Commission éthique et déontologie du groupe EDF. il a contribué à l’essor et à la notoriété du Téléthon, présidé la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), ainsi que le Samu social de Paris. Il nous livre comment l’engagement fait partie intégrante de sa vie, quelles sont les leçons de management que le handicap lui a appris. et en quoi sa foi chrétienne'aide et est influe sur sa manière de manager.