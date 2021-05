ESS : le fonds d'urgence doit être utilisé!

En décembre dernier, le parlement adopatait un fonds d'urgence pour l'économie sociale et solidaire. un fonds aujourd'hui sous employé faute de demndes. C'est le message qu'a souhaité faire psser la secrétaire d"Etat à l'ESS, Olivoia Grégoire ce vendredi à plusieurs associations et structures de l'ESS en Allier, à 'linvitation de Bénédicte Peyrole, la députée de l'Allier.