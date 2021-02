"Et l'homme créa les dieux" : la nouvelle BD de Joseph Béhé

Pourquoi existe-t-il des religions différentes dans le monde ? Ont-elles une origine commune ? Pourquoi les gens sont-ils croyants ? Des questions vastes et complexes qu’aborde l’anthropologue Pascal Boyer dans son essai ‘Et l’homme créa les dieux’ publié en 2001. Dix ans plus tard sort une adaptation en bande dessinée de cet ouvrage. Il aura fallu 8 ans au total à Joseph Béhé pour retranscrire par l’image et le texte ce récit documenté et nous offrir aujourd’hui une adaptation graphique qui parlera autant aux familiers des religions et aux autres...