Et les papas dans tout ça !!! : un projet novateur de soutien à la parentalité

Conférences, ateliers, spectacle, sorties collectives et animations sont proposés aux personnes intéressées du 25 septembre au 14 décembre. La seconde des trois conférences du programme 2019 aura lieu le samedi 2 novembre à 15h00 à la salle des fêtes de Pouilly/Loire. Elle sera animée par Joël Clerget, psychanalyste et auteur de l'ouvrage "Comment un petit garçon devient-il papa ?". Renseignements et inscriptions au 03/86/39/14/33 - www.centre-social-pouilly.fr