Et si nous nous glissions dans la peau d'un SDF ?

On l'appelle PM pour les intimes. Sinon c'est Pierre-Marie. Le Regard perçant, vêtu d'une toge, ce trentenaire a fière allure, lorsqu'on l'apercoit place Sainte Anne, à la sortie du métro. Mais son rire cache une autre réalité, plus dure: sans domicile fixe.Ces trois mots son trop peu pour résumer son quotidien, sa vie, son histoire ou ses espérances. Dans l'émission Regard, nous vous proposons trois rendez-vous avec PM. De la "zone" , là où il fait la manche, il nous emmenera jusque dans son "chez soi", au côté de ses amis. Plongeons nous dès maintenant au coeur de sa vie... et de ses pensées !