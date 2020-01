Et si on prenait soin de son couple

Comment faire pour entretenir cette flamme au quotidien quand on voit les statistiques qui s’affolent?

Près d’un mariage sur 2 se terminerait par un divorce.

Une fatalité qui n'épargne pas les couples mariés à l’église, qui sont de plus en plus nombreux à se séparer d’année en année.

Le diocèse de Marseille propose de nombreuses initiatives pour prendre soin des couples parmi lesquels: les parcours oxygène et alpha-couple.