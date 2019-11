Une couleur…

"Une petite couleur, cachée dans le logo de RCF : le rose. Le rose c’est la couleur de la tendresse, et notre monde a besoin de tendresse. Et la couleur liturgique du dimanche de la joie, c’est le rose".



Un animal…

"Sans hésiter un chien. Le chien c’est le compagnon fidèle, qui nous accompagne tous les jours, à nos côtés. Et je pense au chien d’aveugle. Nous sommes tous dans ce monde compliqué en recherche de lumière, d’accompagnement. Si RCF peut être ce chien à vos côtés…"



Un plat…

"La raclette. La raclette, c’est le plat du partage et de la communion. Quand on partage une raclette, il y a de la convivialité. On apporte chacun un petit peu. On met tout en commun et on partage un très bon moment. Si RCF peut être cet espace qui crée du partage, de la communion, de la convivialité, ça fera une bonne raclette".



Une pièce de la maison…

"Deux personnes sur trois écoutent RCF en voiture. Au risque de vous étonner, je réponds la voiture. C’est un lieu intime où les gens sont seuls, ont du temps, sont attentifs. C’est aussi le véhicule qui nous emmène en sortie, en vacances, faire des découvertes. C’est aussi ce qui nous permet d’aller vers les autres"



Un vêtement…

"Et si RCF était un vêtement de sport ? C’est ce que beaucoup pratiquent quand on veut se ressourcer. Mieux que ça, un vêtement de sport goretex, qui respire. Ce vêtement qui m’aide à me ressourcer et à respirer la vie à pleins poumons".



Un instrument de musique…

"J’aime beaucoup le violoncelle. Il peut s’apprécier tout seul ou avec un orchestre. C’est un instrument très chaud dans sa sonorité. Et puis on célèbre les 30 ans de la chute du mur de Berlin, avec ce fameux concert de Rostropovitch. Un moment historique et profond. Un moment qui exprimait la paix, la chute de tous les murs qui nous enferment, et qui nous inspirait pour créer des ponts".



Une émotion…

"La joie est une émotion qui n’est pas comme les autres : c’est une émotion très humaine et très spirituelle".



Emmanuel Jousse, directeur général de RCF: