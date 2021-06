Et si vous deveniez actionnaire de l'entreprise toulousaine Beeguard ?

La start up Beeguard (Labège, Haute Garonne), comme 20 autres entreprises, a été sélectionnée par la région sur 250 candidates, pour bénéficier d'une plateforme de financement participatif "Epargne Occitanie". Concrètement, les occitans peuvent investir dans des sociétés proches de chez eux, à partir de 100€.

Beeguard a été créée en 2016, compte 6 salariés et conçoit des ruches connectées pour surveiller l’activité des abeilles.



Christian Lubat est fondateur et directeur de Beeguard.



--> Vous pouvez donner via la plateforme : "epargneoccitanie.fr"