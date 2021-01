Etat des lieux économiques dans la Loire: Joaquim Cester, Gilles Desvaquet et Christine Gord

Tout à fait fin décembre, Christine Gord, Directrice de la Banque de France dans la Loire a désiré faire un état des lieux économiques dans le département.

Pour cela elle a invité ses collègues, notamment des finances publiques,en la personne de son directeur : Joaquim Cester, de Pôle Emploi pour la Loire et la Haute-Loire, avec son Directeur également : Gilles Desvaquet.

Christine Gord a conclu cette réunion d'information à la presse en donnant une tonalité plutôt optimiste, comme ses collègues, d'ailleurs. Pour eux la Loire résiste pour le moment plutôt bien à la situation sociale et économique générée par la pandémie. Plus d'infos et de chiffres avec ces 3 invités au micro d'Anne Marie Vergnon