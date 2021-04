Été 2021 : Bourges lance un appel aux associations

La ville de Bourges a besoin des associations du territoire ! Elle est à la recherche de projets culturels et artistiques pour établir une programmation d'activités du 16 juillet au 22 août. L'initiative avait déjà été mise en place l'an dernier. Lancée dans un premier temps par la précédente municipalité et reprise en cours de route par la mandature actuelle, 26 projets issus de 17 associations avaient été retenus en 2020, avec à la clef des animations dans toute la ville.

les quartiers en fête

La mairie veut jouer la carte de la proximité, pas question de se centrer uniquement sur le centre-ville et de proposer une programmation culturelle seulement pour la place Cujas, si chère à l'exécutif berruyer, puisque pour être selectionné les projets devront pouvoir se décliner dans au moins trois quartiers de Bourges.

Il s'agit de petits formats culturels, en plein air, adaptés à la situation sanitaire et qui pourront prendre différentes formes. Il devrait y en avoir pour tous les goûts : "Des expériences en danse, en photographie, en typographie, en théâtre, en peinture... que sais-je encore !" énumère Yannick Bedin, maire-adjoint délégué à la culture qui laisse ouvert le champ des possibles. "L'année dernière on avait une offre pluridisciplinaire, qu'on espère bien retrouver cette année, tant dans la qualité que dans la diversité, ce qui permet aux gens de découvrir, de partager des émotions, des gestes artistiques et une expérience collective dont on a bien besoin aujourd'hui !".



RCF - Yannick Bedin, Maire-adjoint délgué à la culture.

Une respiration cet été ?

Une manière aussi pour Bourges de soutenir son tissu associatif culturel puisque les projets choisis recevront une subvention de 1 000 à 3 000 euros. Magré tout, le contexte sanitaire reste compliqué et difficile de savoir comment aura évolué l'épidémie cet été et ce qu'il sera possible de faire : "La municipalité fait tout ce qui est en son pouvoir aujourd'hui pour mettre en place des activités estivales de qualité, grand public et de proximité", explique Yannick Bedin, qui se raccroche au calendrier de sortie de crise posé par l'exécutif. "On a confiance dans le calendrier annoncé par le gouvernement. On nous annonce à partir de mi-mai une réouverture progressive des lieux de culture, des lieux de convivialité aussi. Nous misons sur cette réouverture, le Printemps de Bourges aura lieu à partir du 22 juin. Nous nourissons beaucoup d'espoir de pouvoir tenir les rendez-vous estivaux. En tout cas, ce sont des rendez-vous adaptés aux circonstances sanitaires qui, à mon avis, devront pouvoir se tenir."

Pour candidater il faut remplir le formulaire d'inscription sur le site internet de la ville et le renvoyer par mail à l'adresse appelprojets-culture@ville-bourges.fr avant le 17 mai à minuit. Les lauréats de l'appel à projet seront connus en juin.