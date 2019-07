ETE 2ème édition du WIL 2019, le Winter Innovation Lab

Un coup d'avance un peu particulier aujourd'hui puisque Anne-Marie Vergnon est partie en reportage pour nous à la 2ème édition du WIL, le Winter Innovation Lab. Cela s'est déroulé fin février : une session proposée par les Universités de Lyon et Saint-Etienne pour permettre à des entrepreneurs démarrant une start up de vérifier la viabilité de leur projet. Vous entendrez donc dans ce nouveau numéro du magazine de l'innovation dans la Loire, d'abord Ludovic Rerolle, de l'incubateur "Manufactory de Lyon 3. Puis André Simonnet et Julia Gudéfin, fondateurs de Danaé Care et Adrien Cochet et Joseph Tête créateur de la société NELOM