ETE ALPEX Protection : des tissus techniques pour la protection des pompiers

ALPEX Protection : des tissus techniques pour la protection des pompiers, gendarmes et policiers, en Europe et dans le monde.



Les uniformes des pompiers et des soldats ou encore des policiers et des gendarmes, requièrent techniques spécifiques répondant à des cahiers des charges très complexes : protection contre le feu, contre la chaleur, la pluie, nécessité d'une haute visibilité, qualité respirante des uniformes.... Bref des tissus hyper techniques pour des vêtements qui participent à la protection et à la sécurité de ceux qui les portent.

ALPEX Protection est l'un des leaders européens en la matière puisque cette société ligérienne basée à Saint Chamond fabrique ces textiles techniques multicouches par laminage ou contre collage. Ce qui fait dire à son dirigeant, Hervé TIBERGHIEN, qu'ils font "des sandwichs" !

Rencontre avec un entrepreneur passionné, pour qui l'innovation est une nécessité vitale étant donné la concurrence très rude avec d'autres fabricants de tissus techniques aux Etats Unis et en Asie.