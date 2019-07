ETE Anemos Technologie : des drônes pour voler plus longtemps et plus loin

Anemos Technologie : desdrônes pour voler plus longtemps et plus loin : présentation de son concepteur Philippe Crochat.



Dès que l'on parle mobilité la question de l'énergie et de l'autonomie passent au premier plan. Avec le drône ANDURANCE conçu par la société Anemos Technologies, ces qeuestions d'autonomie notamment ont fait un vrai bond en avant.

Philippe Crochat est l'un des concepteurs de ce drône innovant.