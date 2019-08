ETE Cellux, l'entreprise "façonneur lumière" invente DIAM

Cellux, l'entreprise "façonneur lumière" invente DIAM



La lumière est, de façon générale, indispensable à la vie. Et la lumière artificielle est souvent indispensable pour de nombreuses activités, en particulier en ville.

L'entreprise CELLUX se définit comme "Façonneur lumière".

Avec une unité de production stéphanoise 100% intégrée à son Bureau d'étude, l'entreprise installée à St Genest Lerpt, s'adapte aux besoins de ses clients depuis bientôt 30 Ans.

Et elle innove comme on va le voir avec son dernier-né : le luminaire DIAM.

C'est un nouveau numéro de "Coup d'avance, le magasine de l'innovation dans la Loire".

Anne-Marie Vergnin reçoit Ghislaine Celdran présidente de CELLUX.