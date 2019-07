ETE Centre Microscopie Eléctronique Stéph., pour la recherche et l'industrie

Le Centre de Microscopie Eléctronique Stéphanois : un formidable d'observation au service de la recherche et de l'industrie du territoire.



Microscope électronique à transmission, microscope électronique à balayage... ce sont deux des bébés du Centre de Microscopie Eléctronique Stéphanois.



Grâce à eux et aux compétences du Docteur Mallouk-Forges, ce sont aussi bien les chercheurs que les industriels du territoire qui peuvent rentrer dans l'infiniment petit.



Et cette plateforme, formidable outil d'observation, continue d'innover avec encore bientôt, denouvelles générations de microscopes.



Pour en parler, Anne-Marie Vergnon reçoit le professeur Philippe Gain, directeur du Centre de Microscopie Eléctronique Stéphanois, et le Docteur Nora Mallouk-Forges, responsable technique et scientifique du CMES.