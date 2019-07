ETE Cité du Design:Entretiens Jacques Cartier 2018

L'innovation naît en général de l' idée d'une personne face à un besoin, une observation voire une envie.

Avec la Cité du Design, cette démarche s'est renforcée d'une pratique collaborative pour trouver ensemble les meilleures solutions.

Bien sûr Saint-Etienne n'est pas la seule à pratiquer cette façon de travailler pour faire émerger l'innovation. C'est aussi le cas au Canada et plus particulièrement au Québec, avec les "living lab", les laboratoires vivants comme disent nos cousins de l'autre côté de l'Atlantique !

C'est ainsi que sont nés les Entretiens Jacques Cartierprésents partout en Auvergne Rhône-Alpes cette semaine.

Et cette 3ème édition à Saint-Etienne, organisée à la Cité du Design, s'est intitulée : "Design Constallations". Une façon d'étudier comment faire fonctionner les écosystèmes d'innovation à grande échelle.



Dans ce nouveau numéro de "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire",vous entendrez successivement Isabelle Vérilhac, directrice du Pôle entreprise et innovation à la Cité du Design. Et Valérie Lehmann chercheuse et enseignante à l'Université du Québec à Montréal.