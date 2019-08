ETE La Caisse d'Epargne LDA, 200 ans d'existence et de nombreuses innovations

La Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, 200 ans d'existence et de nombreuses innovations pour les clients comme les collaborateurs.



Une banque peut innover en matière de produits offerts à ses clients bien sûr mais aussi dans le design de ses lieux d'accueil et avec ses collaborateurs. C'est en tout cas la politique de La Caisse d'Epargne et particulièrement de la caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche :

Stéphane Caminati est président du Directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche. Il est l'invité de l'émission sur l'innovation dans la Loire.