ETE Le METEOR TS 630, chez PCI, né de la rencontre designer et industriel

Le METEOR TS 630, chez PCI, né de la rencontre de la designer et de l'industriel



Basé à saint-Etienne, PCI-SCEMM est constructeur de machines outils et fournisseur de lignes de fabrication clé en main.

PCI conçoit ses machines-outils et les process associés pour l’usinage de pièces en très grande série.

Ils sont destinés à l’industrie automobile et aéronautique.



Autrefois affiliée au groupe PSA, la société a rejoint début 2015 le Groupe TONGTAI . Et cela lui a permis d’élargir son rayonnement international.



Patrick Gambier est le directeur général délégué du site. Avec Laetitia La Manner, dirigeante de l'agence de design NOVAM, ils expliquent la naissance d'une machine innovante conçue par PCI.

Une machine née de la rencontre de l'industriel, et de ses salariés avec la designer.