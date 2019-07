ETE RSA cosmos : le numérique et l'immersion dans l'espace

RSA cosmos : leader européen avec le numérique et l'immersion dans l'espace... et peut être un jour dans le corps humain...



SkyExplorer, c'est le nom du logiciel créé par la société RSA Cosmos pour entraîner dans l'espace, le public qui s' installe dans les fauteuils d'un planétarium.

Avec cette technologie, on est passé de l'observation du ciel vu de la Terre à une immersion compléte au coeur des planètes et constellations qui nous entoure.

Une révolution informatique qui se développe sur un site à Sorbiers et qui fait de RSA Cosmos le leader européen en la matière.

Benjamin Cabut est co-directeur de RSA Cosmos. Il revient sur les différentes innovations de son entreprise dont une qui donnera sans doute une nouvelle voie aux planétariums.