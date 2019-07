ETE Start up PREDISURGE : Ameliorer la pose des prothèses de l'aorte

Start up PREDISURGE : Ameliorer la pose des prothèses de l'aorte



Les gestes chirurgicaux, en particulier en matière cardio-vasculaire, sont bien sûr tributaires des connaissances et peut être plus encore de l'expérience des chirurgiens.



Le professeur Jean-Noël Albertini, chef du service de chirurgie cardio-vasculaire au CHU de Saint-Etienne, travaille depuis plusieurs années sur l'amélioration des poses de prothèses, en particulier dans les cas d'anévrismes de l'aorte.



C'est ce problème de pose de prothèses qui a rejojnt le travail de chercheurs de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne pour régler,notamment des problèmes de résistance mécanique.



C'est ainsi qu'est née la start up PREDISURGE que nous allons vous faire découvrir dans l'émission "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire".

Jean-Noël Albertini et David Perrin, 2 des 4 co-fondateurs de PREDISURGE sont les invités d'Anne-Marie Vergnon