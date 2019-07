ETE Sté Neyret : une passerelle de rubans pour la Biennale du design 2019

Sté Neyret : une passerelle de rubans pour la Biennale du design 2019



Depuis 1823, le fabricant stéphanois, NEYRET produit pour les marques du monde entier des rubans, étiquettes et accessoires textiles de luxe.

La remise en question est son moteur et son ADN.

C'est pour cette démarche profondément liée à l'innovation, et son savoir faire reconnu à l'international, que l'entreprise a été sollicitée pour fabriquer la Passerelle de l'Inclusion avec ses 1600 m de rubans reliés par 1800 coutures ! Une passerelle qui sera visible lors de la Biennale du Design qui démarre dans 10 jours.



Sylvain Rivoire est le responsable marketing du studio de développement de l'entreprise Neyret. Il brosse le portrait de la politique d'innovation de la société.