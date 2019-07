ETE Sté Saint Romain:une vaisselle adaptée innovante

Sté Saint Romain, leader mondial d'une vaisselle adaptée innovante.



Il n'est pas rare que le grand âge ou la maladie affecte les possibilités gestuelles des personnes. Et le plus dur c'est souvent au moment des repas quand il faut nourrir à la cuillère ces femmes et ces hommes trop handicapés manuellement pour le faire eux-mêmes.

La société Saint Romain basée, entre autres dans le nord de saint-Etienne, crée de la vaisselle depuis bientôt 70 ans.

Et si ses clients sont les restaurations de collectivités pour lequelles elle fabrique une vaisselle et des outils de services, ce sont aussi de plus en plus les établissements de santé et les EPAHD qui font appel à son savoir-faire.

L'entreprise est d'ailleurs leader mondial en la matière, avec une production 100% française.

Présentation et explications de Richard Saint-Romain, co-dirigeant de cette entreprise familiale toujours fidèle à ses valeurs de départ.