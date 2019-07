ETE TUTOVELO à St Etienne :une start up et une plateforme sur le net qui roule

TUTOVELO à St Etienne :une start up et une plateforme sur le net... qui roule



Il y a à peine plus de 200 ans , le Baron Drais, invente sa Laufmaschine ou

« machine à courir ».

La draisienne, sera donc présentée à Paris le 5 avril 1818 sous l'appellation

« vélocipède. »

Depuis cet ancêtre , la pratique et la mécanique de la bicyclette a beaucoup évolué bien sûr.

Aurélie Riocreux et Christophe Cabos (prononcer : caboSSE) viennent de créer la start up TUTOVéLO, une plateforme innovante sur le net, qui va permettre information et formation sur l'entretien et la pratique du vélo.