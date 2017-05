Assister à une représentation théâtrale d'impro en direct en ne bougeant pas de son canapé, directement dans votre salon.

C'est l'invitation d'une bande de jeunes de 14 à 16 ans originaires de St Genest Malifaux, récompensée par la MSA et aussi au Salon de l'Agriculture à Paris.

Ce collectif s'appelle Eteins la Télé la Culture débarque dans ton Salon, et ce sont Morgane, Elliot, Jeanne, et Valentin qui en parlent le mieux dans ce nouveau numéro de Fréquence Jeunes