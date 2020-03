Etienne Blanc, le candidat LR à la mairie de Lyon

Candidat LR aux éléctions municipales de la ville de Lyon, premier vice président au Conseil Régional d'Auvergne Rhône-Alpes et mairea depuis 28 ans de la ville de Divonne-les-Bains, Etienne Blanc présente son programme pour la ville de Lyon.

Un programme qui allie sécurité et écologie. La première mesure qu'il souhaite faire en tant que maire de Lyon est de mettre en place un appel d'offre pour que la ville "soit couverte de caméras et donc plus sûre". Par ailleurs l'une de ses mesures de campagne est de transformer la ville de Lyon qui est devenue au fil des années une ville minérale "nous allons planter des arbres et donc creuser et donc réduire l'aspect minéral de la ville".

La mesure solidaire qu'il souhaite soutenir est le "jury des lyonnais". "solidarité ne se conçoit pas sans connaitre les problématiques, c'est par cette immersion, cette ecoute que l'on arrivera à répondre aux exigences de solidarité d'une ville comme Lyon."