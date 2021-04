Etre bénévole au Secours pop, un peu, beaucoup, passionément ou plus.

Avec la crise, les demandes sont de plus en plus nombreuses. Les actions sont compliquées à mener mais le Secours Populaire maintient le cap. Une tombola a récemment été organisée qui a permis de financer le fonctionement de l'antenne ornaise. Bientôt sera organisée une chasse aux oeufs de Pâques. L'association recherche des bénévoles pour des engagements qui peuvent être très ponctuels et ainsi toucher des publics différents comme les jeunes, les étudiants ou les actifs.