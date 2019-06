Être commissaire de course pour les 24 heures du Mans

Les 24 heures du Mans c'est les 15 et 16 juin prochain. Pour l'occasion RCF Sarthe vous fait vivre la course de l'intérieur pendant toute la semaine. Aujourd'hui nous parlons des commissaires de course, ceux qui sont en orange sur les bords de piste. Avec Chrisitan David qui a commencé en 2016 pour les 24h, au micro de Pierre Girault.