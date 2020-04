" Être dirigeant chrétien nous oblige à partager l'Espérance qui est la nôtre "

Hugues Morel est responsable des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur la Sarthe. Associé dans un cabinet de consultant en management, il nous livre son regard d'entrepreneur et de chrétien sur la crise sanitaire que nous vivons et économique qui s'annonce. En ce début de semaine Sainte, il puise dans la Révélation chrétienne une confiance en l'avenir malgré les temps angoissant que nous traversons: " Tout cela n'est pas le fruit du hasard, Dieu s'est incarné pour porter nos péchés et nous racheter... et à la fin Il a gagné. "