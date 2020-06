Être en deuil pendant le confinement

La stricte application des mesures sanitaires a permis de ralentir la progression de la pandémie dans notre pays… mais à quel prix ? Parmi les mesures appliquées, les enterrements en comité réduit.



S'ajoute à cela celles et ceux, déjà en situation de deuil avant l’arrivée de la pandémie. Ils ont du faire face à la douleur de la perte d’un proche dans le contexte particulier du confinement.



Rencontre avec Thierry Praud, directeur de l'association Pierre Clément et Marie Stenger, bénévole et administratrice auprès de l'association.