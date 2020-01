Etre IER en Moselle, qu'est ce que c'est ?

Les enfants mosellans bénéficient de cours d'enseignement religieux, un dispositif spécifique aux diocèses concordataires d'Alsace et de Moselle : En quoi consiste cet enseignement ? comment sont formées et accompagnées les intervenants en enseignement religieux ? Nous en parlons avec Estelle Langlois et Catherine Meignen, de l'équipe diocèsaine.