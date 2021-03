Etre ouverts aux appels du monde

En Irak ou dans les espaces ruraux de Moselle, des chrétiens s'ouvrent aux questionnements de leurs territoires. C'est le message qu'on passé les invités de cette semaine sur vos routes diocésaines. Avec l'abbé Jean François Mertz, curé de la paroisse Notre Dame, ce sont les jeunes qui étaient au coeur de la réflexion. Avec Maryse Robert, déléguée diocésaine pour les mouvements et associations de fidèles, nous avons parlé de l'avenir des territoires ruraux. Et les Abbés Jean Corso et Denis Velfert sont revenus sur le voyage du Pape en Irak.