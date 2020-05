Lors du récit nommé de l'Ascension, dans l’Évangile de Luc au chapitre 24, verset 51, on dit que Jésus bénit les siens et se sépara d'eux pour monter au ciel.

Souvent le terme « séparer » n'est pas dit de manière positive, pourtant ce récit, comme d'autres passages bibliques nous invitent à l'entendre, peut être d'une manière dont nous ne l'avions jamais entendu...

Dans l’Évangile de Matthieu chapitre 10 verset 35, Jésus le Christ utilise ce verbe « séparer », de manière très forte : « je suis venu séparé l'homme de son fils, la fille de sa mère » et je vous invite à lire la suite de ce passage

Puis si nous pensons au récit de la genèse, on dit que l’Éternel sépare, le ciel, de la terre, la lumière, des ténèbres, autrement dit séparer permet à la vie, au monde d'exister. Ce qui n'était que le chaos au départ, confusion, fusion même devient vie et création par une Parole qui séparer, distingue les choses. Puis dans l’Évangile de Matthieu, les rôles et place dans les familles sont distingués. Chose à noté à une époque ou lorsque le maître de maison prenait une décision, toute la famille devait suivre et s'y plié y compris dans le domaine spirituel.

Or le Christ invite son auditoire, à ne plus entretenir cette confusion dans une maisonnée : le père est séparé du fils, ainsi que la fille de sa mère.

Chacun vit, pense, en son nom simplement. Il n'y a plus de confusion, mais une possibilité pour tous d'exister différemment. La séparation n'est pas dans ce sens un obstacle au rassemblement, à la fraternité mais au contraire, le moyen pour chacun, chacune, de prendre vie et part au rassemblement.

Séparer peut ainsi être entendu, comme un choix pour que la vie reste première, toute vie existe. A l'Ascension, c'est aussi ce choix de la vie, la vie d'une Église ou chacun pourra s'exprimer et faire advenir la Parole selon ses propres dons, qui est proposé aux premiers croyants.