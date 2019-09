Étude sur les trajets domicile-travail en Nouvelle-Aquitaine - Boris Simon

Invité : Boris Simon, responsable d’une division Études de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine

Les déplacements quotidiens domicile / travail sont aujourd’hui de plus en plus récurrents au sein des métropoles de la région Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, La Rochelle et Bayonne sont les villes qui suscitent le plus de déplacements

Les chroniques :

Regard éditorial: “L’Europe s’engage en Nouvelle-Aquitaine” (Par Gwénaël Lamarque)

Cinéma: “La Vie Scolaire”, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir (Par Floride d’Harcourt)

Jardinage : L’éphémère de Virginie (Par Dorothée Fallières)

Livre pour enfants : “Un ado nommé Churchill”, de Sophie Doudet, aux éditions Scrineo (Par Marie-Dominique Vergniolle)

Chanson:

Coeur de pierre / Anna Chedid

En concert jeudi 10 octobre à 20h30, à La Blaiserie de Poitiers (86)