Etudier la théologie avec l'Institut Saint Nicolas

L'institut saint Nicolas - ISN - propose une formation théologique pour les séminaristes, diacres permanents, laïcs, et plus largement toute personne désirant se former en théologie. Comment s'organisent les études ? Comment sont choisis les thématiques d'enseignement et les intervenants ? En quoi cette formation peut être nourrissante pour assumer une mission et renforcer sa foi ? Nous en parlons avec l'abbé Pascal Sarjas, recteur du Grand séminaire interdiocésain, et Téotola Uatini, laique en mission ecclésiale et étudiante à l'ISN.