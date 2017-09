2019: des eurodéputés apatrides?

Les Français retourneront aux urnes en 2019 afin d’élire leurs représentants au Parlement européen. Charles de Marcilly s’interroge sur l’idée de la mise en place de listes transnationales.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, soutient l’initiative d’une campagne pan-européenne. Emmanuel Macron y est lui aussi favorable. Nous voterions à la fois pour notre pays et pour une circonscription fédérale. Cela permettrait de dépasser les clivages habituels, rassemblant les personnalités selon leur bord politique et non leur nationalité.

Voter pour des idées plus que pour un pays

En effet, des listes transnationales permettraient de renforcer la politisation au détriment du poids géographique. Ce que le citoyen pense aura plus d’impact que l’endroit d’où il vient et vote…

En 2019, du fait du Brexit, le Royaume-Uni délaissera 73 sièges sur les 751 occupés par les eurodéputés. L’occasion de saisir une chance ? La perspective n’est pas gagnée, selon Charles de Marcilly, mais est à envisager, bien que cela paraisse compliqué à mettre en place dans un laps de temps aussi court.