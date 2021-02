Alessia Mora, chargée de plaidoyer à la Fondation Open Society, spécialisée dans les questions de droits humain en Europe. Parmi ses centres d’intérêt, on trouve notamment les problèmes d’état de droit en Hongrie et en Pologne, les droits des travailleurs et travailleuses migrantes, le combat contre les discriminations des musulmans et la lutte contre l’islamophobie. Elle a travaillé auparavant à la Fédération Internationale des droits humains à Bruxelles (FIDH) et à Paris comme chargée de projet au Mouvement Antiraciste Européen.