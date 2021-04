Anne Sander, une eurodéputée qui a les pieds sur Terre

"Née à Haguenau, Anne Sander porte haut les couleurs de l'Alsace, de la coopération transfrontalière et du siège du Parlement Européen (PE). Elle a été élue, en mai 2019, pour un second mandat au de députée européenne. Docteure en Économie, elle est membre titulaire de la Commission de l’Agriculture et du Développement rural du PE, mais travaille aussi avec la Commission de l’Emploi et des Affaires sociales. Elle suit de très près la réforme actuelle de la politique agricole commune qu'il faut mettre au diapason de la transition écologique. Mais le monde agricole, caractérisé par une grande diversité en Europe, peut-il supporter une telle réforme, aussi nécessaire qu'exigeante? Très proche des exploitants agricoles, Anne Sander nous partage ses idées, ses préoccupations et ses espoirs.

"