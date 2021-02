Avoir une vie spirituelle au Parlement Européen

"Le Parlement européen, à Strasbourg, dispose d'un local dédié au recueillement. C'est là que les parlementaires peuvent prendre le temps de la prière et de la méditation. Le père Bernard Senelle est depuis une quinzaine d'années aumônier catholique des parlementaires. Il utilise ce local pour une eucharistie mensuelle lors des sessions à Strasbourg. Il prend aussi le temps d'écouter et d'échanger avec les fonctionnaires et élus européens, dans leur diversité culturelle et politique. Comment foi et politique peuvent-elle cohabiter ? Les religions, dont on parle beaucoup actuellement en France, peuvent-elles jouer un rôle positif là où se décident les grands choix de société ? Pourquoi le pape François s'intéresse-t-il autant à « l'art du politique » aujourd'hui ?

