C’est quoi le COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS ?

Au service de l'économie créative et solidaire, une association bordelaise permet à des projets culturels, touristiques et solidaires de voir le jour avec, le plus souvent, le soutien de l'Union Européenne.

Pour le découvrir, Pierre-Louis DUCORPS reçoit au micro de RCF BX Sophie GUENEBAUT, directrice du LABA, un pôle de compétences de la Nouvelle Aquitaine.