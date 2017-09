Carte postale bruxelloise !

Plusieurs dossiers sont sur la table du Parlement européen : la rentrée sera riche. Charles de Marcilly, de la fondation Robert-Schuman, revient sur l'actualité politique européenne.



En premier lieu, l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne pose problème. Un sujet qui préoccupe l'Allemagne, en pleine période électorale, et sur lequel se sont exprimés dimanche dernier Martin Schultz et Angela Merkel. Charles de Marcilly souligne : « le mirage de l’adhésion turque à l'Union européenne pourrait bien vite se transformer en nuage, un horizon pas si éloigné ».

France / Allemagne : affirmer le leadership

Après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République Française, ce sont les élections allemandes qui se profilent et qui détermineront la prochaine politique européenne. Angela Merkel part pour l'instant favorite. Emmanuel Macron étant pro-européen, on peut prévoir plus d'initiatives communes et un leadership plus fort du couple franco-allemand.

Des initiatives concrètes sont attendues, notamment sur l'union économique monétaire, et sur la défense.

Enfin, bien sûr, le Brexit fait de l'ombre à l'union. Toutefois, ce n'est pas la préoccupation principale. "Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de ceux qui restent!" conclut Charles de Marcilly.