Comment l'Eglise influence-t-elle la politique européenne?

Dialogue avec Monseigneur Kockerols, évêque-auxiliaire de Malines-Bruxelles et membre de la COMECE, l'entité chargée de faire entendre la voix de l'Eglise au sein des institutions européenes. Digintié humaine et éthique bien sûr, mais aussi droit du travail et protection des données, on découvre que l'Eglise est active sur de nombreux sujets.