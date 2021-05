Comment l'Europe se défendra-t-elle demain ?

Dans le cadre du partenariat entre 1RCF et l'UCLouvain, Eloise Tanghe, étudiante en science politique, interroge Monsieur l'Ambassadeur honoraire Raoul Delcorde à propos de la politique de défense de l'Union européenne. Le dernier livre de Monsieur Delcorde, "La diplomatie d'hier à demain", a été publié aux éditions Mardaga cette année (2021).

LA DIPLOMATIE D'HIER À DEMAIN

Disponible en librairie le 18 février 2021



Raoul DELCORDE

« Un ambassadeur excelle lorsqu'il négocie pour trouver des solutions aux

antagonismes et aux conflits. »Herman Van Rompuy, préfacier Encore aujourd’hui, beaucoup voient la diplomatie comme un exercice de

mondanités réservé à la haute société. En décrivant le rôle des diplomates à

travers les siècles et les continents, Raoul Delcorde montre qu’il n’en est rien

: les diplomates relèvent d’importantes missions de développement

stratégique centrées sur la politique étrangère. Et même si le diplomate

officie toujours en représentation de son pays, ses missions d'informateur et

de négociateur sur le terrain jouent un rôle primordial dans les enjeux

politiques mondiaux.

La relation humaine est au cœur de la fonction diplomatique, c’est pourquoi

Raoul Delcorde s’attache au diplomate en tant qu’homme. S’il est nécessaire

pour lui d’être doté de capacités linguistiques et rédactionnelles, l’auteur met

également en avant les qualités humaines indispensables à ce prestigieux

rôle : l’empathie, l’écoute, l’ouverture sur les autres et la patience. « La première de ces valeurs consiste à faire prévaloir la justice sur la force,

car la force est la mère de l’anarchie et de la violence. » La vie internationale est en perpétuelle négociation et les diplomates en sont

les outils. Leurs qualités, dans la discussion et l’échange, apaisent les

tensions et permettent de venir à bout de situations potentiellement

explosives. Ainsi, La diplomatie d’hier à demain montre que le diplomate, en

intervenant avant la guerre, est au service de la paix et de l’entente

internationale.

Pour encore mieux illustrer son propos, Raoul Delcorde présente trois

diplomates qui ont compté pour le monde et incarnent pleinement ces

valeurs de justice et d’écoute de la différence.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Diplomate depuis 1985, Raoul Delcorde a été successivement ambassadeur

pour la Belgique en Suède, en Pologne et au Canada. Fort de ses 35 ans de

carrière, il amène le lecteur à découvrir ce métier mal connu, par le prisme de

son vécu. Il propose ainsi un ouvrage crédible et truffé d’anecdotes.

Aujourd’hui, il est professeur invité à l’Université Catholique de Louvain et

membre de l’Académie royale de Belgique.



engagés reflétant les questions et débats qui animent le monde d’aujourd’hui.

C’est dans le domaine de la psychologie puis de la santé et du business que

les éditions Mardaga ont tout d’abord installé leur renommée ; avant de

s’étendre plus largement à l’ensemble des sciences humaines.

