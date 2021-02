Contestation actuelle au Bélarus contre le régime d'Alexandre Loukachenko

Ces derniers mois, le Bélarus est revenu au-devant de l’actualité européenne à la faveur de la réélection contestée de celui qu’on surnomme, à bon droit, le dernier dictateur d’Europe, c'est-à-dire Alexandre Loukachenko. La mobilisation de la population au Bélarus n’a pas cessé, depuis les élections contestées du mois d’août 2020 ; et c’est là une chose extrêmement notable : jamais, dans l’histoire récente du Bélarus, on n’avait vu pareille mobilisation, pareille constance dans la contestation de l’ordre en place. Pour en discuter, Christophe D'Aloisio reçoit Tatyana Shukan, chercheuse en sciences politiques



Invitée: Tatyana Shukan, docteure de Science-Po Paris spécialisée dans le militantisme en Russie et au Bélarus, actuellement chercheuse post-doctorante au Cevipol



Titre de la musique: Nizkiz Pravily Sekunda