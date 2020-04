Corps Européen de Solidarité : mode d'emploi

Permettre à des jeunes de 17 à 30 ans de se dépasser et de se consacrer aux autres, en se portant volontaires, dans le cadre de projets destinés à aider des communautés et des personnes : C’est le Corps Européen de Solidarité, une nouvelle initiative de l’Union européenne que nous découvrons avec Julie LANDREAU, de la Direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.