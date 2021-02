Et si on parlait gros sous ? : le budget européen

Le budget, ce nerf de la vie est souvent l’objet d’empoignades mais aussi de compromis. En Europe les milliards s’alignent et s’inscrivent dans un cadre formaté, signe et garantie de la volonté des états membres de financer quelques grands domaines de compétence.

L’émission reçoit pour en débattre le professeur Abdekhaleq Berramdane professeur émérite de droit public à l’université de Tours et le professeur Pierre-Yves Monjal professeur d e droit de l’union européenne à l’université de Tours.