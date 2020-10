A quoi correspond ce concept « Europe direct Grenoble » ?

Quelles sont les principales activités de cette structure et leurs formes ?

Ses initiatives font-elles suffisamment connaître l’Union européenne et ses politiques aux grenoblois et aux Isérois ?

Quelles sont les différentes relations en Isère et au-delà d’Europe Direct Grenoble ?

A quoi correspondent les futures relations de partenariat avec les villes de Chambéry et d’Annecy ?

Dans la nouvelle campagne de renouvellement des Europe direct dans la région pour la période 2021-2025, quels sont ses principaux atouts ?