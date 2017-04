Europe: le Brexit au menu du sommet de Bruxelles

Un seul sujet au menu du sommet de Bruxelles: le Brexit. Ce samedi 29 avril 2017 les dirigeants européens des 27 pays vont se pencher sur les orientations qui guideront les négociations de leur divorce avec le Royaume-Uni.

Alors que les négociations s'annonçaient complexes, les premières tensions sont apparues jeudi 26 avril 2017, au lendemain d'une rencontre à Londres entre Theresa May et des responsables européens. D'un côté, la chancelière allemande, Angela Merkel, a prévenu les Britanniques de n'attendre aucune mansuétude dans les négociations, tandis que de l'autre, Theresa May a accusé les 27 États membres de l'UE de "s'unir contre" le Royaume-Uni.

Les 27 veulent afficher un front uni. Une solidarité dont s'est félicité Michel Barnier, négociateur en chef pour la Commission européenne. Reste à entrer dans le vif du sujet, FG, pour tester la cohésion du groupe.

Explications de Florence Gault.



Talked to the team at IKO Polymeric in Derbyshire today about the importance of getting the best Brexit deal to keep our economy strong. pic.twitter.com/j2xvGkP8TD

— Theresa May (@theresa_may) 27 avril 2017